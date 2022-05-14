صفاء سلطان تنتهي من تسجيل أغنية فلسطين بلادي

انتهت الفنانة صفاء سلطان من تسجيل أغنية للشعب الفلسطيني بعد استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ونشرت صفاء سلطان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو التشويقي للأغنية، وعلقت عليه: «قريبا أغنية فلسطين بلادي للفنانة الفلسطينية صفاء سلطان، إنتاج وزارة الثقافة الفلسطينية وشركة RedRose للشاعر رامي اليوسف، والملحن طوني سابا، والمخرج وائل عز الدين.

كلمات أغنية فلسطين بلادي

وتقول كلمات الأغنية: «فلسطين بلادي عزي وأمجادي شهادة ميلادي وبيتي وعنواني».

ونعت الفنانة صفاء سلطان، الصحيفة شيرين أبو عاقلة، منذ أيام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت سلطان، صورة شيرين وعلقت عليها: «هذا الصباح أنتي الخبر فمن ينقله؟الشهيدة الحرة شيرين أبو عاقلة.. حسبي الله ونعم الوكيل».

صفاء سلطان تتألق في رمضان 2022

وتألقت صفاء سلطان خلال السباق الرمضاني 2022، من خلال المسلسل السوري مع وقف التنفيذ، الذي شاركها فيه البطولة عدد من نجوم سوريا؛ أبرزهم: «غسان مسعود، وسلاف فواخرجي، وعباس النوري، ويامن الحجلي، وفادي صبيح، وشكران مرتجي، وحلا رجب، وهو من تأليف علي وجيه، ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي.

وتدور أحداث المسلسل حول تأثير الحروب على نفوس المواطنين وتغييرها لأسلوب حياتهم وطريقة تفكيرهم؛ من خلال مجموعة أشخاص يعيشون في حارة العطارين.