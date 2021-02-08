صفاء سلطان.. «كفروها لخلع ابنتها للحجاب ولدعمها زواج القاصرات»

رغم أنها لم تصل لسن الأربعين، إلا أنها مرت بتجارب كثيرة منها زواجها مرتين، وإنجابها فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، و«تكفيرها» بسبب خلع ابنتها للحجاب، فضلًا عن وصفها بـ«المجرمة» لدعمها زواج القاصرات.

كل ذلك كان كفيلًا بتصدر الفنانة صفاء سلطان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر ظهورها كضيفة في برنامج «شو القصة» مع المذيعة رابعة الزيات.

محطات في حياتها

وُلدت صفاء سلطان بالأردن لأب من نفس الدولة وأم سورية، وبعد انتهاء دراستها الثانوية سافرت للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة طب الأسنان، ودخلت عالم الفن عن طريق الصدفة، أثناء تواجدها بأحد المطاعم وقيامها بتقليد بعض الفنانين لأصدقاءها، وتابعها المخرج ياسر العظمة، وطلب منها التمثيل في مسلسل «المرايا» عام 2003، ووافقت على الفور لتكون بداية أعمالها الفنية.

كشفت صفاء سلطان، عن أسرار كثيرة في حياتها خلال لقاءها بـ«شو القصة»، منها زواجها الأول قبل أن تكمل عامها الـ19 خلال دراستها بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو زواج تقليدي لم يكن عن حب، وأنجبت من هذه الزيجة ابنتها «أملي»، وحدث الانفصال بعدما وصفها بأنها من «ذوي الاحتياجات الخاصة» ولايوجد من وراءها طائل، فضلًا عن تعرضها للعنف الزوجي.

تزوجت مرتين.. والثانية كانت سرًا

وأشارت صفاء سلطان إلى أن زيجتها الثانية كانت «سرًا» نتيجة حب بين الطرفين، ولكن حدث الانفصال أيضًا، واصفة الزيجتين بأنها لم تكن من رجال ولكن من مجرد ذكور، مؤكدة أن ذلك لن يمنعها من الزيجة الثالثة إذا أرادت.

وأكدت أنها لا تهتم بالزواج من رجل ثري، ولكن قد تتزوج رجلًا فقيرًا إذا ما أحبته «لكن مش هصرف فلوسي عليه.. نصرف سوا لأن الزواج شراكة»، متابعة: لم أندم على الزواج وأنا صغيرة، ولست ضد زواج القاصرات الصغيرات لأنها تعطي خبرات بالحياة طالما وافقت الفتاة، وعلى الوالدين أن يقدموا النصح والإرشاد إذا كان هناك خطرًا أو خطأ ستقع فيه الفتاة، الأمر الذي دعا متابع لها على السوشيال ميديا يتهمها بأنها «مجرمة».

تكفير «سلطان» بسبب خلع ابنتها للحجاب

من الأزمات التي واجهتها الفنانة الأردنية صفاء سلطان، قيام ابنتها بخلع الحجاب عندما كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، وتعرضها لـ«غسيل مخ» من إحدى المعلمات بالأردن، الأمر الذي أدى للقول عليها «كِيف شوكة بتخلف وردة.. أمك في النار وإنتي في الجنة» متابعة: «بنتي لمّا شلحت الحجاب وخلعته كفروني بزعم إني جعلتها تعمل كده، أنا مو ضد الحجاب، وممكن ألبسه، ولكن ضد ارتداءه بلا اقتناع».

80 عملًا فنيًا

قدمت صفاء سلطان ما يقرب من 80 عمل فني منها مشاركتها مصطفى شعبان مسلسل «دكتور نسا»، وتجسيدها السرية الذاتية للفنانة ليلى مراد من خلال مسلسل «أنا قلبي دليلي».