كواليس القبض على مستريح أسوان الجديد.. بحوزته 10.5 كيلو ذهب

رصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات ملك أحد الأشخاص، مقيم بمركز شرطة إدفو بأسوان؛ للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بـ النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة السيارات بأسلوب «الوعدة»، وكذا تحصله على سياراتهم لتشغيلها، وعدم سداده في الموعد المحدد، واضطلاع بعض الأشخاص بإضرام النيران بمنزل والده، ونجل خالته، وكذا سيارة ملاكي دون لوحات، وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل دون لوحات، كانتا متواجدتان بجوار منزل الأول دون إصابات.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وضبط مرتكبي الواقعة، كما تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات آخر كائن بمركز شرطة كوم أمبو ملك ذات الشخص لذات السبب، وتم صرفهم.

ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العمرانية

وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم المذكور بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته 16 سبيكة ذهبية وزنت 10,500 كيلوجرام، ومبلغ مالي، كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه.