تحقيقات «مستريح أسوان»: 801 ضحية قدموا بلاغات ضد مصطفى البنك

كشفت جهات التحقيق عن عدد الأشخاص الذين قدموا بلاغات ضد مستريح أسوان مصطفى البنك، وعددهم 801 شخص أبلغوا عن قيام المتهم بالاستيلاء على أموالهم وأوهمهم بطرق احتيالية بتشغيلها لهم لكسب الأرباح من خلالها بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية فوافقوا على الفور.

9 ملايين جنيه استولى عليها مصطفى البنك من ضحاياه

كما أوضحت التحقيقات قيمة المبلغ الذي استولى عليه المتهم وهو ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ رؤوس الماشية إليهم التي أخذها منهم مقابل دفع أرباح لهم.

كما تأكدت وحدة التحليل والرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من تلك البلاغات وتم تحديد مكان المتهم لضبطه تنفيذاً لقرار الضبط والإحضار.

استشهاد القوة الأمنية عقب القبض على المتهم

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة اللواء منتصر عبد النعيم، مفتش الأمن العام ومسؤول التحريات على مستوى وزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي، مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد ونجحت القوة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وحال عودتها انفجر فجأة إطار السيارة ما أدى لاستشهاد القوة الأمنية ومجندين كانا بحوزة القوة.

مستريح أسوان استخدم موقع "يوتيوب" لدعوة ضحاياه

واستجوبت جهة التحقيق المتهم الذي أقر بدعوته للمواطنين عبر موقع ( يوتيوب ) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رءوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم.

جهة التحقيق تأمر بحبس "مستريح أسوان" وآخرين 4 أيام

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته "مصطفى البنك"، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.