محاكمة 4 متهمين بعد قليل في قضية كفن عين شمس بتهمة خطف مواطن

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، لاتهامهم باختطاف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهمين بقضية كفن عين شمس إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهمة خطف شخص واحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وأجبروه بالإكراه تحت تهديد السلاح، على توقيع إيصالات أمانة.

استعراض القوة على عاملين

وفي وقت سابق، أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كفن عين شمس»، بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهمة استعراض القوة على عاملين بمركب نيلي يملكها المجني عليهم الثلاثة، وترويع من فيها وإتلافها، فتم ضبط وإحضار المتهمين، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطف وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام.

فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين لكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.

إجبار المجني عليهم على تقديم الكفن

وتابعت النيابة العامة، أن المجني عليهم الثلاثة توجهوا رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين فتفاجؤوا فوْر وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى 3 من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.