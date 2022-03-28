عاجل.. بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية «كفن عين شمس»

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة 34 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها الخطف والبلطجة واستعراض القوة، بعد تسلم تحريات المباحث النهائية بشأن واقعة فيديو «الكفن» بمنطقة عين شمس.

وأضافت النيابة في اتهامها لهم إلقاء الرعب في نفوس الضحايا، وإجبارهم على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من شهر مايو الماضي لعمل الصلح بين الطرفين.

وتوجه المجني عليهم الثلاثة برفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، بناء على اتفاق الوسطاء المعنيين للصلح بين الطرفين، في يوم 9 مايو، وفوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.