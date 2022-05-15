مدير «مودة»: هناك قفزة كبيرة في أرقام الطلاق مؤخرا وهذا مقلق «فيديو»

قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع «مودة»، إن حال الأسرة إذا صلح ينعكس على المجتمع والعكس صحيح، مؤكدةً أنها نواة المجتمع «بدأنا نعمل على الأرض، لأننا نشعر أن هناك خطورة كبيرة على الأسرة المصرية، وبدأنا ننفذ هذا المشروع بتكليف من القيادة السياسية، وبعض مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خطيرة جدا، حيث شهدت مصر نحو 198 ألف حالة طلاق في عام 2018».

الطلاق المبكر ظاهرة مقلقة للغاية

وأضافت مدير مشروع «مودة»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «هناك قفزة كبيرة في أرقام الطلاق مؤخرا بالمجتمع المصري، وهذا الأمر مقلق، وهو ما استدعى لدراسة هذه الظاهرة، ومن خلال الدراسة تبين أن هناك ظاهرة مقلقة أخرى وهي الطلاق المبكر، حيث لم تتخطَ بعض الزيجات عامها الأول وحدث الانفصال، وهو ما يعبر عن الاختيار الخاطئ منذ بداية الارتباط وعدم ووجود أطر سليمة لاختيار الشريك».

الشاب والفتاة ليسا على دراية كافية بأسس اختيار الشريك والزواج

وتابعت مدير مشروع «مودة»، «عندما بدأنا التنفيذ مع الشباب فوجئنا من الفجوات التعليمية، فالشاب والفتاة ليسا على دراية كافية بأسس اختيار الشريك والزواج والحقوق والمسؤوليات، والموازين مقلوبة، كما أنهما ليسا على دراية بجاهزية الزواج، فالجاهزية النفسية أهم من الجاهزية المادية».