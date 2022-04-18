منسق مشروع مودة: لدينا أبعاد اجتماعية بالمحتوى التدريبي للبرنامج

قال أحمد عباس، المنسق التنفيذي لمشروع مودة، إن المحتوى التدريبي بالدورات الخاصة ببرنامج مودة يشمل أبعاد اجتماعية ونفسية وطبية ودينية للزواج، بالإضافة للحديث حول معايير اختيار شريك الحياة، وهو أمر مهم ويجب بذل المجهود به، حيث يجري التعريف بالمعايير التي يجب مناقشتها مع شريك الحياة بفترة الخطوبة، وكيفية التعامل مع الشريك بفترة الخطوبة التي يقضيها البعض في التمثيل ومحاولة التصنع لإظهار أفضل ما يمكن لدى الشخص الآخر.

ويتم توجيه توجيه الناس، في البرنامج، بضرورة تفعيل التفكير بالعقل بجانب المشاعر، حتى لا نتغافل عن أمور بفترة الخطوبة ونصطدم بها بمرحلة الزواج، بحسب «عباس».

المحتوى التدريبي تم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات

وأضاف المنسق التنفيذي لمشروع مودة خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن المحتوى التدريبي تم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات في عام 2019، وهو المنهج الذي يتم تقديمه في المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز الشباب، حيث يجري التعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني لتدريب طرفي العلاقة حتى يتلقى الطرفان الرسالة معًا، ولكن إذا سمع الطرفان الرسالة معًا تؤثر بحياتهم، مما يترك بصمة وأثرًا في حياتهم.

بعض النماذج تلقوا دورة مودة التدريبية وتركوا بعضهم البعض

وشرح المنسق التنفيذي لمشروع مودة أن بعض النماذج تلقوا دورة مودة التدريبية وتركوا بعضهم البعض بعد هذه التجربة، حيث يشكل المحتوى التدريبي تنويرًا لمتلقي الرسالة، فالبعض رأى أنهما غير مناسبين لبعضهما البعض، موضحًا أن المحتوى التدريبي يكون على الأرض من خلال المدربين المؤهلين والمعتمدين.