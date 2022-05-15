مدبولي: الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ عالميا منذ 100 سنة

قال الدكتور مصطفى مدب، رئيس مجلس الوزراء، إنّ ما يحدث في مصر من تغيرات اقتصادية ليست مشكلة محلية بل أزمة عالمية، موضحا أنّ العالم يمر بأسوأ أزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، أي قبل نحو 100 عام، وهي الأزمة التي يؤكد كثيرون، أنّ العالم لم يشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية وأزمة الكساد.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أنّ الخسائر قدرت بنحو 12 تريليون دولار في العالم كله بالناتج العالمي، كما انخفضت توقعات النمو الاقتصادي بالعالم بعد التفاؤل الذي ظهر بعد أزمة كورونا، متابعا: «جميع المؤسسات المالية تتوقع خفض آخر في النمو الاقتصادي، والـ12 تريلون دولار، 5 أمثال الناتج المحلي لقارة أفريقيا كلها العام الماضي، ويعادل الناتج المالي لـ4 دول كبيرة في أوروبا و6 دول آسيوية، وهي أزمة لم يشهدها كل البشر على الكوكب.