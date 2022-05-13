مدبولي: نقدر موقف تونس الداعم لمصر بشأن «السد الإثيوبي»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وفيما يخص سد النهضة الإثيوبي فقد أكد لرئيسة الوزراء التونسية على تقدير مصر الكامل لموقف تونس المبدئي والثابت والذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص هذا الملف الداعم لهذا الملف ولمصر والأمن المائي فيها باعتباره جزءا لا يتجزء من الأمن المائي العربي.

مدبولي: تم التأكيد على الحث على الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدول

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي للدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية - المصرية، مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، من تونس، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم التأكيد على الحث على الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015.

وتابع: «استعرضت أيضا مع الرئيس ورئيسه مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022 والجهود التي تبذلها الرئاسة المصرية للمؤتمر للخروج بنتائج تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ وتأخذ في اعتبارها أولويات كل الأطراف».

وأوضح أن هناك توافقا في ملف التعاون في الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كالهيدروجين الأخضر، ولدينا فرص هائلة في مصر وتونس للانطلاق بها.

وتابع: «على صعيد التحضيرات التونسية لاستضافة عدد من الفعاليات المهمة فقد أعرب عن دعم مصر الكامل لجهود تونس لإنجاح الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية الأفريقية والمقرر عقدها في تونس أغسطس المقبل، وكذلك مساندتنا لتونس الشقيقة لإنجاح القمة الفرانكفونية المقرر عقدها في نوفمبر 2022».