«رقية» في دعوى خلع: «باع دهبي وراح خطب واحدة قد بنته»

20 عامًا قضتها «رقية» الزوجة الأربعينية مع زوجها الذي خان عشرتها، واستباح جرحها ولم يصن الود بينهما، وقرر أن يهدم منزلهما بعد هذا العمر، وإنجاب 3 أبناء في عمر الزهور، حسب تعبيرها، ليجعلها تتخذ قرارًا مريرًا وهو الوقوف في وجهه داخل المحاكم، بعد أن باع مصوغاتها الذهبية دون إخبارها ليخطب فتاة في عمر ابنته الكبرى، فلجأت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع.

وقالت رقية لـ«الوطن» إنها تزوجته قبل 20 عامًا، بعد أن قرر شقيقها الأكبر زواجها دون أخذ رأيها بعد وفاة والدها، فخضعت للأمر الواقع لأنها كانت صغيرة، وتم تجهيزها من ميراثها، وطلب منها عدم طلب ميراثها لاحقًا، وطوال فترة الخطبة كان الزوج محترمًا وودود، ووالدته تحبها مثل بناتها، وبعد الزواج تغير كل هذا، وأصبح يعاملها بكل إهانة وأسلوب سيء، ولم يكن لها حق الشكوى.

الزوج حزن لإنجابها فتاة

وبعد أشهر قليلة حملت في ابنتها الكبرى، وكانت سعيدة بحملها، وعندما اكشف أن المولود «فتاة» بدأ يعاملها بطريقة مهينة وكأنها من حددت نوع الجنين، وغضبت أكثر من مرة، وكانت تعود بأمر من شقيقها، وبعد ولادة ابنتها، نصحتها ولدتها أن تنجب له مرة أخرى ربما يأتي ذكرا وحينها يحبها ويدللها، وبالفعل بعدها بأشهر حملت مرة أخرى، وأنجبت «الولد» وكان سعيدًا للغاية، لكنه لم يعاملها بشكل جيد، وبعدها بعامين أنجبت ابنها الصغر.

سرق دهبها وهيتجوز بنت قد بنته

وتابعت الزوجة: «عشت 20 سنة بساعده وبخدمه وهو محاولش حتى يحترمني، وكنت عايشه معاه عشان خاطر عيالي وكنت بقبل الإهانة عشان أعيش وأربيهم، لكنه بعد كل العمر ده سرق دهبي من ورايا، وراح خطب، وهيتجوز عيلة قد بنته الكبيرة ومحترمش سنه ولا عياله».

دعوى خلع بعد 20 سنة

وأنهت رقية دعواها بأنها لم تعد تتحمل إهانته لها، فتركت له المنزل ولجأت لمحكمة الأسرة بأكتوبر واقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 3015، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.