«راوية» ترفع دعوى خلع بعد 100 يوم زواج: «قالي مش متجوزك عشان أصرف عليكي»

«بيؤمن بالمساواة بين الراجل والست في موضوع الفلوس بس»، هكذا بدأت الفتاة العشرينية عريضة الدعوى التي قدمتها لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، لتقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد 100 يوم من زواجهما، ووصفته بالبخيل، حيث طلب منها الاعتماد على نفسها والبحث عن وظيفة بمرتب يكفي مصروفاتها، لأنه لم يتزوجها لتعتمد عليه وتنفق من أمواله.

دعوى خلع بعد 100 يوم

بدأت الزوجة حديثها أمام قاضي محكمة الأسرة، بأنها حلمت طوال حياتها أن يكون لها منزل وحياة مستقرة وزوج يتقي الله فيها، وعندما قابلت زوجها شعرت أنها وجدت الشخص المناسب لها، وعندما اعترف لها بإعجابه، وطلبت منه الارتباط بشكل رسمي، ووافق وذهب لخطبتها، وأقنعت عائلتها أنه الشخص المناسب لها، وتمت الخطبة، وبعدها بدأوا تجهيز شقة الزوجية، واعتقدت أنه حريص على كل قرش ينفقه لأنه لديه مسؤوليات عديدة.

شجار على سعر فستان الزفاف

على الرغم من تحذيرات شقيقاتها ووالدتها من أنه بخيل، إلا أنها لم تستمع لهن، ولم تعط نفسها فرصة للتفكير مرة أخرى في الزواج منه، وعندما تعجّل في وقت الزفاف وافقت على الفور، وبدأوا في تجهيز حفل الزفاف، ووقتها بدأت بينهما الشجارات على أتفه الأسباب، وكان أولها أنه معترض على سعر فستان الزفاف، وطلب منها استعارته من صديقة لها حتى لا تكلفه شيئًا، وعندما رفضت دفع والدها سعر الفستان.

راوية: طلب مني أشتغل وأصرف على نفسي

«من بعد أول أسبوع بدأت يعد ورايا باكل إيه وبكام وبصرف إيه، وكنت باخد كلامه على سبيل الهزار، وطلب مني إني أعيش عند أهلي عشان يقدروا يكفوا مصاريفي، على الرغم إني باكل وبشرب من البيت، لكنه بعد شهر ألح عليا إني أشوف شغل أجيب منه فلوس تكفيني، وأصر على كدة، ولما غضبت قالي أنا مش متجوزك عشان أصرف عليكي»، وفقًا لحديث الزوجة أمام المحكمة.

وأنهت «راوية» دعواها بأنها رفضت العودة لها وهي مسؤولة عن نفسها، وهو رفض أن يذهب لمصالحتها، وانتهى بها الحال داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 2180 لسنة 2022، ولا زالت الدعوى أمام المحكمة.