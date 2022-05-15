لو عايز تروح تشوف أبوالهول نايم ولا صاحي.. أسعار تذاكر دخول منطقة الأهرامات

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر أبوالهول تريند مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بعد نشر عدد من الصور له على موقع «فيس بوك»، ليزعم ناشر تلك الصور أن أبوالهول أغمض عينيه بعد أن ظلت مفتوحة على مدار 7 آلاف عام، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يدل على حدوث خير على الإطلاق، لترد وزارة الآثار على تلك المنشورات على الفور، لتنفي تلك الأقاويل، مرجحة الأمر إلى اتخاذ تلك الصور من زاوية قد تخفي معالم تمثال أبوالهول.

ودفعت تلك الأقاويل الكثير من المواطنين إلى الرغبة في زيارة تمثال أبوالهول للتأكد من حقيقة نومه، وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر دخول منطقة الأهرامات التي يتواجد بها تمثال أبوالهول، وفق الموقع الرسمي لوزارة الآثار المصرية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار تذاكر دخول منطقة الأهرامات

أوضحت وزارة الآثار عبر الموقع الرسمي الخاص بها قيمة وأسعار تذاكر دخول منطقة الأهرامات للمصريين والأجانب، والتي تتمثل في الآتي:

أسعار تذاكر الأهرامات للمصريين

- سعر تذكرة منطقة الأهرامات بالجيزة: يصل سعر التذكرة للمواطن المصري إلى 30 جنيهًا، وللطالب المصري مبلغ 10 جنيهات.

- سعر تذكرة الهرم الأكبر: يصل سعر تذكرة الهرم الأكبر إلى 80 جنيهًا للمواطن المصري و 40 جنيهًا للطالب المصري.

- سعر تذكرة هرم خفرع: يصل سعر تذكرة هرم خفرع للمواطن المصري إلى 20 جنيهًا، بينما للطالب المصري 5 جنيهات.

- سعر تذكرة هرم منكاورع: يصل سعر تذكرة هرم منكاورع للمواطن المصري إلى 20 جنيها، وللطالب المصري 5 جنيهات.

- سعر تذكرة حرم أبوالهول: يصل سعر تذكرة حرم أبوالهول إلى 100 جنيه للمواطن والطالب المصري.

- سعر تذكرة مقبرة مرس عنخ: يصل سعر تذكرة المقبرة إلى 20 جنيها للمواطن المصري، و 5 جنيهات للطالب المصري.

- مقابر العمال بناة الأهرام: يصل سعر تذكرة مقابر العمال بناة الأهرام إلى 400 جنيها للمواطن المصري و 200 جنيها للطالب المصري.

أسعار تذاكر الأهرامات للأجانب

- سعر تذكرة منطقة الأهرامات: يصل سعر التذكرة للأجنبي إلى 200 جنيه، وللطالب الأجنبي 100 جنيه.

- سعر تذكرة الهرم الأكبر: يصل سعر تذكرة الهرم الأكبر للأجنبي إلى 400 جنيه، وللطالب الأجنبي 200 جنيه.

- سعر تذكرة هرم خفرع: يصل سعر تذكرة هرم خفرع للأجنبي إلى 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيها.

- سعر تذكرة هرم خفرع: يصل سعر تذكرة الهرم للأجنبي إلى 100 جنيه، وللطالب الأجنبي 50 جنيها.

- سعر تذكرة هرم منكاورع: يصل سعر تذكرة الهرم للأجنبي إلى 100 جنيه، وللطالب الأجنبي 50 جنيها.

- سعر تذكرة حرم أبو الهول: يصل سعر تذكرة حرم أبوالهول للأجنبي وللطالب الأجنبي إلى 100 جنيه.

- سعر تذكرة مقبرة مرس عنخ: يصل سعر تذكرة المقبرة للأجنبي إلى 50 جنيها، وللطالب الأجنبي 25 جنيها.

- سعر تذكرة مقابر العمال بناة الأهرام: يصل سعر تذكرة المقابر للأجنبي إلى 400 جنيه و 200 جنيه للطالب الأجنبي.

- سعر التذكرة الشاملة لمنطقة الأهرامات: وتشمل تلك التذكرة دخول المنطقة والهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو ويصل سعرها للأجنبي إلى 600 جنيه، وللطالب الأجنبي 30 جنيها.