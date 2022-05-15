أحمد عاشور بعد انفصاله عن عايدة غنيم: مش هعمل لها بلوك

قال السيناريست أحمد عاشور، إنّ انفصاله عن زوجته الفنانة عايدة غنيم، جاء في إطار من الاحترام المُتبادل والتواصل المستمر أيضًا، دون إحداث أي مشكلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تجمعني ذكريات حلوة بـ عايدة غنيم وهتفضل حلوة زي ما هي

وكتب أحمد عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «كل الاحترام والتقدير لأم ابني عايدة غنيم.. بينا ذكريات حلوة وهتفضل حلوة زي ما هي.. والدليل لا فيه بلوكات على فيسبوك ولا واتساب أو على أي وسيلة اتصال».

سبب الطلاق اختلاف عادي جدًا لكنه غير قابل للصلح

وأضاف طليق عايدة غنيم: «اللي بيسألني عن سبب الطلاق.. الموضوع مش أزمة وليس وليد اللحظة، الحكاية اختلاف عادي جدًا ولكنه غير قابل للصلح، وكان من شهر 3 السنة اللي فاتت وكان لابد من الانتظار والتفكير جيدًا في قرار الطلاق».

لن نسمح بضياع حقوق أطفالنا بعد الانفصال رسميًا

وأضاف أحمد عاشور «خلونا في مجتمع سهل وليس صعب.. الجواز فيه سهل والطلاق فيه سهل والأهم حقوق الطفل واللي لا أنا ولا هي هنسمح تضيع ما بينا أبدًا».

وكان عايدة غنيم قد كتبت هي الأخرى منشورًا، قبل ساعات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة، «الحمد لله على كل شيء، للناس اللى بتتصل بيا وبتسألنى عن صحة الخبر، بقول لهم إنه خبر صحيح، بالفعل تم الطلاق رسمي من السيناريست أحمد عاشور، بمنتهى الهدوء والاحترام المتبادل.. وربنا يوفق الجميع».

جدير بالذكر أن الفنانة عايدة غنيم تزوجت من السيناريست أحمد عاشور، في عام 2017، بإحدى الفيلات بطريق إسكندرية الصحراوي، ولديهما ابنًا يدعى محمد.