تشغيل مكاتب بريد في الأقصر يومي الجمعة والسبت.. المواعيد والعناوين

أعلن أنسي أسعد، مدير المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة العامة لمنطقة بريد الأقصر، إنه تم البدء في تنفيذ مبادرة تشغيل مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار مبادرة الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية بتشغيل جزء من مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت، بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، والدكتور اليماني السيد جابر، رئيس قطاع مناطق بريد مصر العليا.

العمل من الواحدة ظهرا يوم الجمعة حتى الثامنة مساء

ويبدأ عمل مكاتب البريد يوم الجمعة من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، وذلك بمنطقة بريد الأقصر.

وقد تقرر تشغيل مكاتب بريد الأقصر الرئيسي بشارع المحطة بالأقصر، ومكتب بريد إسنا بشارع الكورنيش بإسنا، ومكتب البريد المتنقل 1 بجوار وحدة مرور إسنا، ومكتب البريد المتنقل 2 بالبر الغربي في مطلع المعدية بجوار مركز شباب البعيرات، وهذه المكاتب تعمل يوم الجمعة، ويضاف إليها يوم السبت بريد مطار الأقصر داخل صالة الوصول الدولي بالمطار، ومكتب بريد مجمع محاكم الأقصر، ومكتب بريد البعيرات، ومكتب بريد الزينية بحري، ومكتب بريد أرمنت الحيط، ومكتب بريد الطود.

مصلحة المواطن وراء فتح مكاتب بريد الجمعة والسبت

وأوضحت هيئة البريد، أن هذا القرار جاء لمصلحة المواطنين وأهالي الأقصر، وخصوصا الفئات العمرية المتقدمة في السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمكاتب متاحة لتخدم الجميع لتخفيف حدة التزاحم والتسهيل والتيسير على المواطنين حتى تقدم الخدمات البريدية بالجودة التي يطمح لها المواطن، والتي تستهدفها الهيئة القومية للبريد في توصيل الخدمة لعملائها من شعب مصر العظيم.