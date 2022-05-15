كل ما تريد معرفته عن صلاة الخسوف

شرحت دار الإفتاء المصرية كيفية صلاة الخسوف، خاصة وأن الأرض تشهد خسوفا كليا للقمر غدا الاثنين.

صلاة الخسوف خطوة بخطوة

وأوضحت دار الإفتاء خطوات أداء صلاة الخسوف كالتالي:

تُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان.

١- يُكبِّر المصلي ويقرأ دعاء الاستفتاح.

٢- قراءة الفاتحةَ وسورة طويلة.

٣- الركوع ركوعاً طويلاً.

٤- ثم يرفع من الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

٥- بعد الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة مرةً أخرى وسورة طويلة.

٦- ثم يركع ركوعاً طويلاً.

٧- ثم يرفع من ركوعه قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

٨- ثم يسجد سجوداً طويلاً.

٩- ثم يرفع من السجود.

١٠- ثم يسجد مرة أخرى سجوداً طويلاً.

١١- ثم يرفع للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى.

١٢- ثم يجلس بعد السجدتين للتشهد.

١٣- ثم يسلِّم.

صلاة الخسوف

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن خسوف القمر يعني ذهاب ضوئه أو بعضه ليلًا لحيلولة ظل الأرض بين الشمس والقمر.

وأكد المركز أن صلاة الخسوف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله ﷺ، فعَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رَضِي اللهُ عنْهُ قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ»، ويصليها المصلون فرادى أو جماعة في البيوت أو غيرها.

وأضاف: "إن صلاها الناس جماعة ينادَى لها بقول المنادي: (الصلاة جامعة)، ولا يؤذَّن لها؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، وتصلى ركعتين، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، ويحثهم على الاستغفار والرجوع إليه، والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخير، ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى".

صفة صلاة الخسوف

وتابع:" صفة صلاة الخسوف كصفة صلاة الكسوف التي قالت عنها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ»، مشيرا إلى أن صلاة الخسوف، تصلى وقت حدوث خسوف القمر إلى انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها.