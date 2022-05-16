عامل دليفري يسقط بمنور أسانسير بالطابق السادس بالطالبية

شهدت منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية حينما سقط شاب عامل دليفري بسوبر ماركت في العقد الثاني من العمر من الطابق السادس بمنور أسانسير العقار عقب توصيله طلبات لزبائنه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي للعلاج.

كان بيوصل طلبات وسقط من خلو

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الغرب، من الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم الطالبية، بوجود بلاغ يفيد بسقوط شاب (عامل دليفري بسوبر ماركت).

النيابة تباشر التحقيق

وبالفحص وعمل التحريات اللازمة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، أن الشاب في العقد الثاني من العمر من الطابق السادس بمنور أسانسير العقار عقب توصيله طلبات لزبائنه، وأصيب بكسور وتم نقله مستشفى الهرم.

حرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.