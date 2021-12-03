عامل دليفري لـ«السيسي»: نفسي ما أدفعش إيجار.. والرئيس يرد: هنعمل لك كل حاجة حلوة

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، للحديث مع أحد المواطنين، الذي أخبره بأنه عامل دليفري في صيدلية.

وسأل الرئيس السيسي، المواطن عن أحواله فأجابه أنه يعمل «دليفري» في صيدلية، ولديه ثلاثة أطفال وهم تمارا وعدي ومحمود، ويعيش في شقة بالإيجار في منطقة الخصوص، قيمتها 600 جنيه.

حديث الرئيس السيسي مع أحد المواطنين

وقال المواطن للرئيس: «أنا نفسي أطمن على معاليك.. أقسم بالله وانت بتخطب الخطبة وأنت وزير دفاع كنت باقعد أبكي بالدموع، وأنا الحمد لله بحمد ربنا».

بينما سأله الرئيس: «عايزني أعمل لك إيه؟»، فردّ عليه المواطن: «ما أقدرش أقول لك غير إني عايز أشوفك أحسن الناس»، ليرد الرئيس: «وأنا تحت أمرك»، فأجابه عامل الدليفري: «أنا أمنية حياتي ما أدفعش إيجار نفسي في شقة، وورشة أفتحها عشان ابني من المحلات اللي هي بتبقى تحت الكوبري دي، وأدفع إيجار زيي زي أي حد».

الرئيس يستجيب لطلب عامل دليفري

وأجابه الرئيس قائلًا: «إن شاء الله هنعمل لك كل حاجة حلوة، وخلي بالك من ولادك»، فرد المواطن: «ربنا يخليك وربنا يعينك علينا، ويسترك دايمًا، وربنا يحميك يا ريس».