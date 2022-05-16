غلق طريق المقطم 3 أشهر من صلاح سالم لميدان الفاروق.. اعرف التحويلات المرورية

يشهد طريق المقطم عمليات توسيع بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولًا إلى ميدان الفاروق، وهو ما أعلنته الإدارة العامة لمرور القاهرة، مؤكّدة وجود تحويلات مرورية تنفيذًا لهذه التوسيعات التي يتمّ عملها.

أعمال التوسعة من اليوم الإثنين وحتى 3 أشهر

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن التحويلات المرورية بطريق المقطم، أنَّ الأعمال تبدأ من الساعة 12 صباح اليوم الإثنين الموافق 16 من الشهر الجاري عام 2022، وسوف يستمر 3 أشهر، وسيتمّ تنفيذ هذه التحويلات المرورية في الاتجاه القادم من شارع 9/10 ميدان الحمد يسلك الطريق الصاعد حتى ميدان الفاروق.

تحويلات مرورية في اتجاه الهضبة الوسطي

وبسبب عمليات التوسيع التي يشهدها طريق المقطم، سيتمّ عمل تحويلات مرورية أيضا في اتجاه الهضبة الوسطي بمنزل المقطم على طريق الأوتوستراد، أما بالنسبة للمركبات البخارية بنفس الشارع 9/10 في مطلع ومنزل منطقة المقطم على محور الشهيد ومحور سميرة موسى ومحور عمر سليمان للمتجه إلى مناطق شرق القاهرة.

وضع مساعدات فنية

وتعين الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن القاهرة، عددًا من الخدمات المرورية بطريق المقطم للالتزام بالتحويلات المرورية، وذلك بالتنسيق مع الشركة التي تقوم على تنفيذ المشروع لوضع خطة ومساعدات فنية، التي تدل على وجود أعمال توسعة في هذا الطريق، للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم ودلهم على الطريق الصحيح وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة وعودة الحركة المرورية مرة أخرى لطبيعتها بعد أن سيتمّ تعطيلها لمدة 3 أشهر مدة التوسيع وذلك حسبما أعلنت الإدارة العامة للمرور.