«سفلز»: نتوقع زيادة المباني الخضراء في مصر بسبب العاصمة الإدارية

استعرضت شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية أهم التحديات لتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري خلال مؤتمر المناخ «COP 27» المقبل في مصر، إذ يسهم قطاع العقارات بـ40٪ من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، وهي نسبة تُقلق كل العاملين على ملف الاستدامة في قطاع العقارات بمصر.

وسلطت شركة «سَفِلز» الضوء على انبعاثات الكربون على مستوى العالم وهو من تحديات الاستدامة التي يواجهها قطاع العقارات عالميًا وإقليميًا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي -مؤتمر المناخ COP 27- الذي سينعقد في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

«سفلز» تستعرض تحديات استدامة القطاع العقاري بمؤتمر المناخ

ومن المقرر أنَّ يشهد مؤتمر المناخ COP 27 ما تحقق بالفعل خلال مؤتمر المناخ COP 27 الذي عقد في عام 2021 في جلاسكو بالمملكة المتحدة مع التركيز على القارة الأفريقية بشكل أكبر

ومن المنتظر أنَّ يسلط المؤتمر المنعقد في مصر الضوء على أهم القضايا التي تشغل المنطقة فيما يخص تغير المناخ بما في ذلك خفض الانبعاثات وتخفيف آثار تغير المناخ وتمويل المبادرات المناخية لمساعدة البلدان النامية، وتحديداً الدول الإفريقية التي تُعد الأكثر تضررًا.

قطاع العقارات يسهم بـ40٪ من انبعاثات الكربون على مستوى العالم

صرح كاتسبي لانجر باجيت رئيس «سَفِلز مصر»: «فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة في قطاع العقارات، تتخلف مصر وباقي دول القارة بشكل عام، عن ركب الاقتصادات العالمية الأخرى فيما يخص الجهود المبذولة للحد من التأثير السلبي لقطاع العقارات على تغير المناخ، لكن تظل هناك فرصة كبيرة لإحداث التغيير المطلوب على المدى البعيد. يوجد في مصر حاليًا 23 مبنى فقط حاصل على شهادة LEED (الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي)، والذي يُعد أشهر تصنيف للمباني الخضراء على مستوى العالم».

وأضاف «باجيت»: «كما يحمل مبنى واحد فقط الشهادة البلاتينية، نتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال السنوات القادمة، لا سيما في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ نعلم أن العديد من المباني قيد الإنشاء تستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية».

من جهتها قالت شيرين بدر الدين، رئيسة العمليات في «سَفِلز» مصر: «نحن ندرك المسؤولية التي تفرضها علينا مكانتنا البارزة في عالم العقارات، ونهدف إلى الاستفادة من المعرفة والخبرات الواسعة التي نمتلكها وقدراتنا البحثية المتطورة لنكون صوت قطاع العقارات في قمة COP27».

وتابعت: «نرى أن القمة منبر شديد الأهمية لمناقشة تحديات المناخ، ينبغي استغلاله في طرح الحلول المقترحة والاستفادة من تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية وتوضيح كيف سيكون لذلك أثر إيجابي على الأسعار على المدى الطويل».

يُشار إلى أنّه في 2021 شاركت «سَفِلز» مصر في حملة «Race to Zero»، وهي فعالية استضافتها السفارة البريطانية في القاهرة، إذ أكّدت «سَفِلز مصر» التزامها التام بتطوير عملياتها بهدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.