دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين.. اعرف الخطوات الصحيحة

يبحث العديد من المواطنين أصحاب بطاقات التموين عن خطوات موقع دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين، خاصة بعد أن حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مهلة حتى 30 يونيو المقبل من أجل إتمام إضافة رقم الموبايل لبطاقات التموين للمواطنين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بضرورة تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة تجنبًا لوقف البطاقة التموينية.

هل يتيح موقع دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين ؟

وبتصفح الرابط الرسمي لموقع دعم مصر، يتضح حتى أن موقع دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين لا تتيح التحديث، إذ أن أيقونات الخدمات التموينية المتاحة عبر الموقع لا تشمل تسجيل رقم الموبايل أو تحديث بيانات بطاقة التموين، فيما تتمثل الخدمات المتاحة عبر موقع دعم مصر في الخدمات التالية: «إصدار بدل لبطاقة تموين، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، استعلام عن صرف البطاقة، استعلام عن حالة طلب»، فيما تتمثل الخطوات الصحيحة لتحديث البيانات ضرورة توجه المواطن لمكتب التموين التابع له.

وفي بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، أقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن تحديث بيانات بطاقة التموين يتم عبر مكاتب التموين، إضافة إلى منح مهلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين تسلموا رسالة تحديث البيانات وتسجيل رقم الموبايل حتى 30 يونيو الجاري من أجل إتمام عملية إضافة رقم التليفون، في سهولة ويسر للمواطنين دون التكدس والزحام أمام مكاتب التموين، مصدرا توجيهات عاجلة لمديري مديريات التموين على مستوى كافة المحافظات بإتمام عملية تسجيل أرقام هواتف المواطنين في سهولة ويسر.

«التموين»: نعمل على ضبط منظومة الدعم

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا على ضبط منظومة الدعم التمويني من خلال تنقية المنظومة من الأسر غير المستحقة للدعم، إذ تضم منظومة الدعم 72 مليون مستحق لصرف الخبز المدعم، من بينهم 64 مليون يصرفون الدعم السلعي شهريًا بواقع 50 جنيهًا للفرد الواحد في الشهر في صورة سلع مدعمة، وذلك على 23 مليون بطاقة تموين.