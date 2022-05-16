اتحاد الصناعات يستقبل وفد أعمال رواندي يضم 70 شركة لبحث التعاون الاقتصادي

نظم اتحاد الصناعات المصرية - لجنة التعاون الإفريقي ملتقي الأعمال المصري الرواندي - ملتقى في حضور وفد رفيع المستوي من الجانب الرواندي يضم عدد كبير من الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بلغ عددها نحو 70 شركة.

وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية تنبع من كونهما دولتين بحوض نهر النيل كما يربط الدولتان عددا من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقي والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد.

مباحثات السيسي مع رئيس رواندا

وأشار السويدي الي أن زيارة الوفد الاقتصادي تأتي بعد أسابيع قليلة من المباحثات التي استضافتها القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، حيث اتفقت القيادة السياسية في البلدين علي تعزير التعاون الاقتصادي من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية عدة، كما تأتي استكمالا لسلسلة الزيارات المتميزة والوفود الرسمية المتبادلة التي قامت بها لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد وأيضا الفعاليات والأنشطة المشتركة التي جمعت القطاع الخاص في البلدين لبحث مجالات الاستثمار والتجارة المشتركة.

وأشاد السويدي بتجربة رواندا الرائدة في التنمية والتي نجحت في مساعدة البلاد على تخطي التحديات والصعاب والوصول إلى تحقيق رؤية تنموية طموحة على كافة الأصعدة.

وأكد أن الوفد يضم شركات من قطاعات صناعية مختلفة، وسيشهد اللقاء المقرر اليوم، عقد اجتماعات ثنائية «B2B»، بين الشركات المصرية والرواندية ذات الاهتمام المشترك.

عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر ورواندا

وأكد د.شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي، عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر ورواندا، مشيرا إلى حرص الاتحاد على الانفتاح بقوة نحو الأسواق الافريقية وتشجيع الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص الاقتصادية العظيمة المتاحة في القارة السمراء.

وأضاف أن لجنة التعاون الافريقي التابعة للاتحاد، ساهمت مؤخرا في تنظيم عدة زيارات لوفود إفريقية لمقر الاتحاد، وعقد لقاءات مع رؤساء الغرف الصناعية، للتعارف بين الجانبين ووضع آليات مشتركة لزيادة حركة التبادل التجاري المشتركة، فضلا عن استعراض الخطوات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح الاسواق التصديرية.

وأوضح الجبلي أن اللجنة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد رابطة القطاع الخاص في رواندا عام 2018 واستمر التعاون بين القطاعين منذ ذلك الحين، حيث استضافت اللجنة أكثر من وفد أعمال رواندي برئاسة وزيرة الاستثمار الرواندية، ووزيرة الصناعة الرواندية، لكن يأتي هذا الوفد كأكبر وفد استقبلته مصر خلال الفترة الماضية حيث بلغ عدد الشركات المشاركة بالوفد الرواندي أكثر من 70 شركة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، وعضو لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي تتمتع بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، كما تشهد المنتجات المصرية رواجاً متزايداً بالسوق الرواندية كالمنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات والملابس والسجاجيد خاصةً في ظل إقامة معارض المنتجات المصنوعة في مصر في السوق الرواندية كمعرض مصر والشرق الأوسط الذي يُعد علامة هامة على العلاقات الجيدة التي تربط البلدين من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة، والاستفادة من المزايا الممنوحة لهما في إطار تجمع الكوميسا.