غينيا الاستوائية أكثر الدول نموا في الصادرات المصرية إليها خلال الربع الأول من العام

تصدرت دولة غينيا الاستوائية قائمة الدول الأكثر نموا في الصادرات المصرية إليها في الربع الأول من العام الجاري، من حيث نسبة الارتفاع، بمعدل زيادة يُناهز 7298%، ثم نامبيا بمعدل نمو 5844%، ثم تايلاند، بمعدل زيادة قدره 4305%.

فيما عادت الصادرات المصرية إلى دولة قطر في الارتفاع مرة أخرى خلال عام 2022، بعد عدة أعوام من الانخفاض التاريخي الذي حدث عقب مقاطعة الرباعي العربي لـ«الدوحة»، وذلك بعد بيان «العلا»، والذي أعلنت الدول الأربعة عبره «إنهاء القطيعة».

قطر بالمركز الرابع لأكثر معدل نمو في الصادرات المصرية بالربع الأول من 2022

وتقول مصادر حكومية، فضَّلت عدم ذكر اسمها، لـ«الوطن»، إن قطر جاءت في المرتبة الرابعة في قائمة الدول صاحبة أعلى معدل في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي يبدأ من شهر يناير كل عام حتى نهاية شهر مارس.

وذكرت المصادر، أن الصادرات المصرية للدوحة في أول 3 أشهر، شهدت ارتفاعا مقداره 2455% في أول 3 أشهر من هذا العام.

زيادة صادرات مصر لقطر من 125 ألف دولار بالربع الأول من 2021 لـ3.2 مليون دولار في 2022

وعن الصادرات المصرية لـ«الدوحة» في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022؛ قالت المصادر إنها سجلت قيمة 3 ملايين و203 آلاف دولار أمريكي، بعدما كانت قيمة الصادرات المصرية تُناهز 125 ألف دولار أمريكي فقط في أول 3 أشهر من عام 2021، التزاما بقرار «القطيعة».

وبدأت الصادرات المصرية في الانخفاض لتسجل 293 مليون دولار في 2017، وانخفضت لتسجل نحو 7.10 مليون دولار في عام 2018، وهو الأمر الذي تراجع بشكل كبير، قبل أن تعود نسبة الزيادة وارتفاع الصادرات في الفترة الماضية.

وتوقعت مصادر حكومية، أن ترتفع الصادرات من مصر لـ قطر في الفترة المقبلة، في إطار بدء التعاون الاقتصادي في الازدياد بين الجانبين.