سامسونج تحقق إيرادات بقيمة 60 مليار دولار في الربع الأول من 2022

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022 المنتهي في 31 مارس 2022، حيث سجّل إجمالي الإيرادات الموحدة رقمًا قياسيًا قدره 60 مليار دولار أمريكي، وحجم عمليات بلغ 11 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 51% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

كما حقق قسم «Device eXperience»، أعلى مبيعات منذ عام 2013 بينما حقق قسم «Device Solutions»، الأرباح الربع سنوية الأعلى في تاريخه.

وسجل قطاع الهواتف الذكية زيادات متتابعة في الإيرادات والأرباح، بفضل المبيعات الهائلة لجهاز Galaxy Ultra S22، والإقبال على نماذج الجيل الخامس الجديدة في السوق والمبيعات المرتفعة للأجهزة اللوحية والساعات، واستمرت أعمال الشبكات في التوسع عالميًا لتلبي احتياجات التوسع المحلي لشبكات الجيل الخامس.

المتوقع أن تنمو الإيرادات بشكل كبير لوحدة أعمال mobile eXperience

ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات بشكل كبير لوحدة أعمال mobile eXperience على أساس سنوي بسبب المبيعات الهائلة لسلسلة Galaxy S22 والمبيعات العالية من أجهزة الجيل الخامس الجديدة في السوق، وتتوقع الشركة تحقيق أرباح عالية من خلال الاستفادة من إمكانيات إدارة سلسلة التوريد العالمية، على الرغم من عدم اليقين تجاه مستوى الاقتصاد الكلي، وبالنسبة لأعمال الشبكات، تهدف الشركة إلى كسب فرص عمل جديدة.

الشركة عن تحقيق أرباحاً قياسية لشاشات المحمول

وعلى مستوى الشاشات أعلنت الشركة عن تحقيق أرباحاً قياسية لشاشات المحمول، بفضل المبيعات والطلب المتزايد لعملاء الهواتف الذكية، وبالنسبة للشاشات الكبيرة، فقد فاق تحسن إنتاجية شاشات (QD) التوقعات، وزادت مبيعات شاشات العرض على أساس سنوي مع ارتفاع مبيعات المنتجات المتميزة عالية القيمة مثل Neo QLED وSuper Big TVs.

ومن المتوقع أن تزداد مبيعات شاشات الهواتف المحمولة بفضل التوسع في المنتجات القابلة للطي والانتشار السريع لشاشات OLED في التطبيقات الجديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والألعاب والسيارات، وتستهدف تولي موقع ريادي في هذا القطاع المتميز وحصر الخسائر من خلال طرح شاشات العرض QD.

كما تتوقع أعمال Mobile eXperience الحفاظ على مستوى قوي من الربحية مع توسيع قاعدة المستخدمين المتميزين وزيادة مبيعات المنتجات القابلة للطي الجديدة ومبيعات الأجهزة الجديدة التي تدعم النظام البيئي.

وبالنسبة لأعمال الشبكات، ستحافظ الشركة على النمو من خلال تلبية احتياجات أجهزة الجيل الخامس المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز الريادة لتقنية vRAN.