سامسونج تخطط لطرح نسخة جديدة من هاتف Galaxy S20 FE بسعر أقل

تخطط شركة سامسونج لإحياء هاتفها الأفضل من حيث القيمة مقابل المال في العام الماضي - Galaxy S20 FE - كإصدار جديد في عام 2022، وفقًا لتقارير Naver، حيث جرى إطلاق الهاتف هذا العام مقابل ما يعادل 577 دولارًا، بدلًا من 742 دولارًا عند إطلاقه.

سعر هاتف Galaxy S20 FE

وأوضحت الشركة أنّه إلى جانب الانخفاض الحتمي في السعر الأكبر للمكونات التي تدخل في Galaxy S20 FE مع مرور الوقت، انخفض السعر من خلال عدم تضمين زوج سماعات الأذن AKG التي جاءت في العلبة عند إطلاق الهاتف لأول مرة، وتقديم قدر محدود من خيارات الألوان لها.

خلاف ذلك، يأتي إصدار Galaxy S20 FE 2022 مع نفس الأجهزة الموجودة في سابقتها: OG، شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 1080 بكسل 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 865، وذاكرة تخزين بسعة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت وكاميرتان بدقة 12 ميجابكسل في الخلف، وواحدة بدقة 8 ميجابكسل، 3x تقريب تقريب، إضافة إلى بطارية 4500 مللي أمبير، مواصفات مناسبة تمامًا للهاتف ليتم تسميته بالمعدل المتوسط ​​في عام 2022، والآن مع سعر الميزانية المناسب.

معالج سامسونج الجديد

وجاء الهاتف لينضم الهاتف إلى سلسلة Galaxy S بمعالج سامسونج الجديد Exynos 990، وهو ذات المعالج الموجود في هواتفها الرائدة، ويدعم الاتصال قريب المدى NFC، ويأتي بأبعاد 159.8×74.5×8.4، كما تأتي الشاشة بشكل الثقب وتطلق عليها سامسونج Infinity O، ويأتي بمعالج سامسونج Exynos 990 بتكنولوجيا 7 نانو.

وتعتبر شركة سامسونج الكورية الجنوبية، هى الأعلى مبيعات للهواتف المحمولة في العالم، حيث تحتل المركز الأول.