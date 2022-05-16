بُشرى سارة لأصحاب المزاج.. أسعار الشاي تواصل تراجعها عالميا

انخفض سعر الشاي بمقدار 0.23 دولار أمريكي للكيلو جرام الواحد، أو 7.88% منذ بداية عام 2022، لتسجل اليوم 2.69 دولار للكيلو جرام بسبب وفرة المعروض واتساع الإنتاج عالميا، وفقًا للتداول على عقد الفروق CFD الذي يتتبع السوق المعياري لهذه السلعة.

توقعات بتراجع سعر الشاي

على صعيد تاريخي، وصل سعر الشاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.33 دولار للكيلو جرام الواحد في شهر ديسمبر من عام 2009، ويتوقع تداول سعر كيلو جرام الشاي عند 2.57 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 2.23 دولار للكيلو جرام في غضون 12 شهرًا.

ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أسعار الطاقة

ويعتبر الشاي المشروب الثاني الأكثر استهلاكًا في العالم بعد المياه، وهناك العديد من أنواع الشاي تختلف في المذاق واللون، وتتنوع استخداماته بين ترفيهية وطبية، وتضم قائمة أكبر منتجي ومصدري الشاي دول الصين والهند وكينيا وسريلانكا، حيث يمثلون نحو 75% من الإنتاج العالمي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، ذكرت جمعية إنتاج الشاي الهندية، في بيان عنه، أنّ الارتفاع غير الطبيعي في أسعار الغاز الطبيعي أصبح ضارًا بصناعة الشاي، كما تضررت الصناعة بشدة من الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار الطاقة، حيث يستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتذويب وتجفيف أوراق الشاي أثناء المعالجة.