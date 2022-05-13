تراجع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بعد صعود استمر لأيام

قلصت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مكاسبها السابقة لتتداول حول 7.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتتوقف مؤقتًا بعد ارتفاعها لمدة 3 أيام، حيث واصل التجار مراقبة توقعات صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وسط مخزونات محلية ضئيلة.

عقوبات الكرملين تضع أوروبا في مأزق

فرض الكرملين عقوبات على شركة «غازبروم جرمانيا»، وهي تابعة سابقة لشركة غازبروم وتسيطر الآن على المنظمين الألمان، ومشغل الشبكة البولندية الذي يتحكم في نقل الغاز الطبيعي بين بيلاروسيا وألمانيا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت أوكرانيا إحدى نقطتي الدخول لتوريد الغاز، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد بشكل أكبر على شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في إمداداته.

كميات أقل من المتوقع

على الصعيد المحلي، أظهرت بيانات تقييم الأثر البيئي أن مصانع الإسالة ضخت 76 مليار قدم مكعب أقل من المقدر في التخزين في الأسبوع المنتهي في 6 مايو، وهو رقم أقل من متوسط ​​5 سنوات البناء البالغ 82 مليار قدم مكعب، ولكن من المتوقع أن يزداد الإنتاج بعد انتهاء موسم الصيانة.

قرارات روسية قاسية

وأمس الخميس، قررت روسيا منع شركتها «غازبروم» من ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الجزء البولندي من خط أنابيب «يامال»، وهي الخطوة التي جاءت في إطار الرد على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وهو يضع أمن الطاقة في أوروبا في مأزق شديد، نظرا لاعتمادها، حتى الآن على الغاز الروسي.

وجاءت القرارات الروسية المعاكسة عقب نحو أسبوعين من قرار بوقف شركة الغاز العملاقة «غازبروم» إمداداتها إلى بولندا وبلغاريا، بعد إعلان البلدين رفض سداد مقابل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل.

تأتي تلك التحركات في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.