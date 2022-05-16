إليسا وسعد لمجرد يتصدران ترند يوتيوب.. وأحمد حلمي في المرتبة الخامسة

طرح عدد كبير من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، عدد من الأغنيات التى تصدرت ترند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة.

لكن على الرغم من مرور اثني عشر يوما كاملة على طرح أغنية من أول دقيقة للثنائي إليسا وسعد لمجرد، إلا أنها تصدرت ترند رقم واحد على موقع يوتيوب من اليوم الأول، وحتى هذه اللحظة لم تستطع أغنية أخرى أن تنافسها على المركز الأول.

إليسا وسعد لمجرد ترند رقم واحد

وصلت نسبة مشاهدة من أول دقيقة بعد اثني عشر يوما على موقع يوتيوب، إلى 48 مليون مشاهدة، وهذه الأغنية الأولى التى تجمع بين الفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد، وتعاونا فيها مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن رامي جمال، والموزع أحمد إبراهيم.

أما الأغنية التي احتلت المركز الثاني على موقع يوتيوب، كانت من نصيب أغنية «دولي» التي قدمها مطربي الراب الثنائي موسكو والوايلي التي حققت نسبة مشاهدة حتى الآن بلغت المليون والنصف مشاهدة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب أغنية دلع واتدلع والتى قدمها الفنان حسين الجسمي مؤخرا حيث بلغت نسبة مشاهدتها الى 16 مليون مشاهدة، تعاون فيها مع تامر حسين وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما.

ونجح مطرب الراب مروان بابلو في الحصول على المركز الرابع بأغنيتة الجديدة «راكور»، إذ وصلت نسبة مشاهدتها إلى مليون ونصف مشاهدة.

أحمد حلمي يحتفل بالمركز الخامس

أما المركز الخامس، فكان من نصيب أغنية «الحركة دي»، التي قدمها الفنان أحمد حلمي ضمن أحداث فيلمه الجديد واحد تاني، الذي تخطى من خلاله حاجز الـ40 مليون جنيه في شباك التذاكر، وشارك معه عدد كبير من الفنانين، منهم روبي ونسرين أمين وأحمد مالك وعمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.