مصدر يكشف حقيقة ارتداء اليسا الدرع الواقي ضد الرصاص: إجراء تأميني

تسأل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي عن حقيقة ارتداء إليسا الدرع الواقي ضد الرصاص في حفلها الأخير في العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة الماضي، وهو ما آثار حالة واسعة من الجدل بعد ما تكهن الجمهور بارتدائها درع واقيا ضد الرصاص تحت ملابسها، خلال الحفل الذي جاء كامل العدد على مسرح «سندباد لاند».

ونفت الفنانة إليسا بشكل قاطع ما تردد حول ارتدائها للدرع الواقي خلال الحفل عبر تغريدة على حسابها على «إنستجرام»، وطالبت من جمهورها عدم التطرق إلى هذا الموضوع مرة أخرى، قائلة: «زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني.. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية».

مصدر يكشف حقيقة ارتداء إليسا الدرع الواقي ضد الرصاص

وعلى الرغم من نفي إليسا، أكد أحد المصادر الذى كان ضمن المسؤولين عن تنظيم الحفل، حقيقة ارتداء إليسا الدرع الواقي ضد الرصاص، وأوضح في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء كان ضروري خاصة أن الحفل يقام على مسرح مفتوح، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التأمينية التي تم وضعها قبل الحفل، وذلك تحسبًا لأي سيناريو.

وأوضح المصدر، أن ارتدائها للدرع لا يتنافى مع شعورها بالأمان، قائلا: «الشعور بالأمان لا يتنافى مع الحيطة والحذر الذي يعتبر شيء مطلوب وضروري، ولا يخفي على أحد أن الوضع في العراق غير مستقر بشكل كافي، ولذلك يجب أن نكون على أتم الاستعداد لذلك».

أليسا تهاجم حزب الله اللبناني: «ما بدي وقف لبس ديكولتيه»

وعلى الجانب الآخر، أثار إحياء أليسا حفلا غنائيا في العراق آراء مناهضة من البعض بسبب هجومها على حزب الله بشكل علني أكثر من مرة، وكان آخرها قبل أيام من إقامة الحفل، حيث قالت خلال الحفل السنوي لمؤسسة جوائز مي شدياق، «ما بدي وقف لبس ديكولتيه لأن في حزب عم يحكمنا».

ولم تكن تلك المرة الأولى، حيث هاجمت الحكومة اللبنانية وحزب الله في وقت سابق، بسبب استقبال رحالات قادمة من إيران بالرغم من تفشي فيروس كورونا، قائلة في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم».