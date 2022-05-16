«منار»: تطوير مطار «سفنكس» وزيادة طاقته إلى 1٫2 مليون راكب سنوياً

وجَّه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بسرعة الانتهاء من الأعمال واستكمال مراحل تشغيل الأنظمة التقنية والأمنية بالمطار، مؤكداً ضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات والتسهيلات للمسافرين بما يضمن تحقيق الراحة والرفاهية لهم وضرورة الاهتمام بأعمال التجميل والتشجير بالمطار.

ووجَّه «منار»، خلال جولة تفقدية بالمطاراليوم لمتابعة المراحل النهائية فى تنفيذ مشروع تطوير المطار وزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 1٫2 مليون راكب سنوياً، بالتوسع فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة «الليد» بصالات المطار والمكاتب الإدارية، ودراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة مبانى المطار، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية.

وقال وزير الطيران المدنى إن أعمال تطوير مطار سفنكس تستهدف خدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم وبنى سويف والمنيا والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط «سياحة اليوم الواحد»، نظراً لقرب المطار من المتحف المصرى الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة. وتابع الوزير، خلال الجولة، أعمال التطوير والإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمطار، والتى وصلت إلى مراحلها النهائية، وتشمل توسعة مبنى الركاب وزيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مسطح، بدلاً من 3600 متر، بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب/ساعة بدلاً من 300 راكب/ساعة، وبذلك تبلغ طاقته الإجمالية نحو مليون و200 ألف راكب سنوياً، وتفقد صالتى السفر والوصول، والمكاتب الإدارية، ومنطقة الأسواق الحرة، وغرفة التحكم والمراقبة، ومنظومة الكاميرات ومنطقة سيور الحقائب، والمنظومة الأمنية والخدمية، ومهبط الطائرات.