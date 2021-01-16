الوزير: القطار السريع يُشجع «سياحة اليوم الواحد» من الغردقة للأقصر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع سيمر بالغردقة وسفاجا وقنا والأقصر، إذ جرى ربط سفاجا وقنا، وهما منطقتان بهما صادرات، سواء من الفوسفات أو الألومونيوم والقمح، وغيرهم، وسيجرى شحنها من سفاجا إلى وادي النيل وقنا ونجع حمادي.

وأشار إلى أن هذا الخط سيُشجع «سياحة اليوم الواحد» من الغردقة والجونة إلى الأقصر، ويمكن أن يعود السياح إلى هناك في نهاية اليوم، حيث يصل القطار من الغردقة إلى الأقصر في غضون ساعتين، «السائح هيقضي يومه في الأقصر ويرجع آخر النهار من الأقصر إلى الغردقة تاني وميستناش طيارة».

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، «هناك نوعان من القطارات، سريعة جدًا وقطارات أخرى، وهي قطارات إقليمية، ستنقل المواطنين بسعر أقل، لكنه سيكون (شيك) ومكيف لكي يستقله المواطنون والعمال البسطاء».

وتابع: «هيبقى عندنا جرارات كهربائية بنجيبها من أكبر الشركات السويدية والروسية عشان الجرار الكهربائي لسيمنز يقطر هذه العربيات وننقل البضائع».

وأشار إلى أن هناك خط آخر، وهو 6 أكتوبر والأقصر وأسوان، وسيربط القطار السريع القادم من السخنة والعلمين، «هينزل غرب النيل إلى الأقصر ثم أسوان، وهيبقى عندنا خطين سكك حديدية، بدل قطر الصعيد اللي نسبة إشغاله 120%، وهنحجز تذكرة الـVIP وهي درجة مكيفة، لكن القطار الروسي الجديد ستكون نسبة الإشغال فيه تتراوح ما بين 180% إلى 200% وحجم الطلب عليه كبير جدًا، والقطار سيربط كل المدن الجديدة، مثل 6 أكتوبر وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة الجديدة وغيرها».