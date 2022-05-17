وفاة والد الحصاوي «مستريح السيارات بأسوان» بعد ضبط نجله في العمرانية

توفي والد طاهر الحصاوي والمعروف بـ«مستريح السيارات»، مساء أمس في مدينة البصيلية بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، حزنا على نجله، عقب القبض عليه أثناء ضبطه في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية بالجيزة، ودفن أمس في قرية الشرفا مسقط رأسه.

القبض على مستريح السيارات

وكانت وزارة الداخلية أعلنت خبر القبض على طاهر الحصاوي الشهير بـ«مستريح السيارات» في أسوان، عقب القبض عليه أثناء اختبائه بمنطقة العمرانية في الجيزة، بناء على تنفيذ قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وعثر بحوزته على 27 سبيكه ذهبية و700 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى ترحيله إلى مديرية أمن أسوان تمهيدا لعرضه علي النيابة العامة.

أعمال شغب

يذكر أنّ قرية الشرفا محل إقامة المتهم طاهر الحصاوي، والمعروف بـ«مستريح السيارات»، شهدت أعمال عنف عقب هروبه وعدم التزامه برد أموال المواطنين التي جمعها بحجّة الاستثمار، ونهب الأهالي منزله ومنازل أفراد عائلته، وأضرموا النيران بها، ونهبوا وسرقوا مكتب البريد في القرية والوحده الصحية، اعتراضا على ضياع أموالهم، وألقت الشرطة القبض على 16 متهما من أعمال الشغب، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

الاستيلاء على أموال المواطنين

وكان مركز إدفو بمحافظة أسوان، شهد قيام بعض الأشخاص والذين أطلقوا على أنفسهم «المستريحين»، جمع أموال المواطنين بغرض استثمارها وإعطائهم 3 أضعاف ما دفعوه بعد مرور 21 يوما من تسليمهم الأموال، وتعدد نشاطهم الإجرامي، فمنهم من أوضح للمواطنين أنّه يستثمر المال في المواشي والسيارات والذهب، وبعد جمعهم مليارات الجنيهات من المواطنين عجزوا عن ردها وفوائدها.