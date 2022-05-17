الجالية المصرية في بريطانيا تستقبل مفتي الجمهورية بهتافات «تحيا مصر» (صور)

احتفت الجالية المصرية في بريطانيا، بوصول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى قصر «وستمنستر» حيث مبنى البرلمان البريطاني، حيث رفعت العلم المصري ورددت هتافات «تحيا مصر».

الجالية المصرية في بريطانيا تستقبل مفتي الديار المصرية

ونشر الحساب الرسمي لمفتي الجمهورية، عبر فيس بوك، صورا لاستقبال الجالية المصرية في بريطانيا مفتي الديار المصرية أمام البوابة الرئيسية في زيارته التاريخية إلى بريطانيا، حيث ألقى كلمة أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني.

علم مصر في استقبال المفتي أمام قصر وستمنستر

ورفع أبناء الجالية المصرية علم مصر، ملوحين به إلى فضيلة المفتي أثناء دخوله إلى البرلمان البريطاني، وسط هتافات الترحيب، في مشهد لفت أنظار المارة من المواطنين البريطانيين الذي توقف بعضهم للمشاهدة.

مفتي الديار المصرية يزور المملكة المتحدة

وبدأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة منذ الأحد الماضي، حيث ألقى كلمة مهمة أمام أعضاء مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، كما سيلتقي عددًا من كبار رجال الدولة في المملكة المتحدة.