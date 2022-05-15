مفتي الجمهورية ينعى الكاتب الصحفي صلاح منتصر

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 87 عامًا.

المفتي ينعى صلاح منتصر

وقال فضيلة المفتي في بيان له، إن الصحافة المصرية فقدت كاتبًا كبيرًا، كان له الكثير من الآراء السديدة والتوجيهات والنصائح المخلصة، التي كان يسطرها من خلال عموده اليومي الشهير «مجرد رأي»، الذي كان يكتبه على مدار سنوات في جريدة الأهرام.

وتوجه المفتي، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده في الصالحين وينزله منازل الأبرار.

وكان الكاتب الصحفي صلاح منتصر، توفى عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض، إذ انتقل خلال أيامه الأخيرة إلى العلاج في غرفة الرعاية المركزة.

الكاتب الصحفي صلاح منتصر

كانت مؤسسة الأهرام، أعلنت الأربعاء 4 مايو 2022، تعرض الكاتب الصحفي صلاح منتصر لوعكة صحية ألمت به منذ أيام، وبخصوص الحالة الصحية، قالت في بيان إنه يخضع حاليا لبرنامج علاجى مكثف فى منزله تحت إشراف الأطباء.

كما أعربت المؤسسة، عن أمنياتها «للأستاذ القدير الشفاء العاجل والعودة لكتابة عموده اليومى المتميز، وأحد أهم الأعمدة الصحفية فى الصحافة المصرية (مجرد رأى) فى الصفحة الأخيرة، الذى ينتطره قراء الأهرام بشغف واهتمام».