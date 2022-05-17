تراجع أسعار الدواجن بالقليوبية.. «البيضاء بـ35 و«البانيه» بـ85 جنيهاً

سجلت أسواق الدواجن في محافظة القليوبية تراجعاً في أسعار اللحوم البيضاء اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر كيلو «الفراخ البيضاء» إلى 38 جنيهاً، بعد أن وصل إلى 45 جنيهاً خلال شهر رمضان الماضي وفترة العيد، بينما تراجع سعر كيلو «البانيه» إلى 85 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه، وأرجع التجار ذلك التراجع لوجود وفرة وزيادة في العرض، وقلة في الطلب، بعد موسم رمضان والعيد.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً من داخل سوق محلات بيع الدواجن بسوق وسط البلد في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، رصدت فيه أسعار الدواجن، بعد أن شهدت تراجعاً وصل إلى قرابة 10 جنيهات في كيلو «الفراخ البيضاء»، ونحو 15 جنيهاً في سعر كيلو «البانيه»، خلال الساعات الماضية.

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«الوطن» داخل سوق وسط البلد للطيور في بنها

وشهد سوق وسط البلد ببنها تراجعاً في أسعار الدواجن، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 38 جنيهاً، وسعر «البانيه» 85 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو «الدبابيس والوراك» 40 جنيها، والكبد والقوانص 35 جنيهاً، والأجنحة والأرجل 25 جنيهاً، بينما استقر سعر الفراخ الحمراء عند 50 جنيهاً للكيلو، وهو نفس سعرها في رمضان والعيد.

«مكي»: الأسعار تحددها «بورصة الدواجن»

وقال محمد مكي، تاجر دواجن في سوق بنها، إن السوق يشهد انخفاضاً في أسعار الدواجن منذ عدة أيام، وبالتحديد منذ يوم 14 مايو الجاري، حيث تراجعت الأسعار بمقدار 10 جنيهات دفعة واحدة في الفراخ البيضاء، وبلغ سعر «البانيه» 85 جنيهاً للكيلو، بدلاً من 100 جنيه، مشيراً إلى استقرار أسعار الفراخ الحمراء عند 50 جنيهاً للكيلو، مؤكداً أنه يتم تحديد الأسعار من خلال بورصة الدواجن الرئيسية في بنها، وفقاً لحركة العرض والطلب.