حملات لملاحقة المتلاعبين بالأسعار في أسواق القليوبية

نفذت مديريات التموين والصحة والطب البيطرى، بالتنسيق مع مباحث التموين وأمن القليوبية، حملات على الأسواق لمتابعة الأسعار وضبط أي حالات تلاعب وجشع يمارسها التجار، ومصادرة السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، حيث جرى تسجيل عدة مخالفات، وشبط منشآت غذائية تحتوي على سلع فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير محاضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات أسواق الخانكة

فى مدينة الخانكة، قاد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة وإدارات الصحة والطب البيطري والتموين وشرطة المرافق، حملة للتفتيش على الأسواق التجارية ومحال الجزارة والمطاعم والمخابز، أسفرت عن تحرير 12 محضرًا لمخابز مخالفة، بواقع 6 محاضر (نقص وزن) وأربعة محاضر (عدم إعلان قائمة الأسعار) ومحضري نظافة و16 محضرًا للمحال المخالفة ومصادرة لحوم وأجبان وزيوت طعام مجهولة المصدر وعدد من إسطوانات البوتاجاز .

أسواق شبين القناطر

وفي شبين القناطر، قامت حملة على الأسواق، برئاسة خالد العرفي رئيس المدينة، بغرض حماية المستهلكين، وإحكام الرقابة والتصدي لمحاولات حجب السلع، خاصةً الغذائية عن طريق إخفائها، أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر مخالفة و4 محاضر جنح حيال المخالفين.

كما ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى محافظة القليوبية، خلال حملة على المنشآت الغذائية، 2400 زجاجة خل، بإجمالي 2169 لترًا و240 زجاجة عسل نحل، بإجمالي وزن 112.800 كيلو.

طن زيتون مخلل

كما جرى ضبط طن زيتون مخلل غير محتفظ بخواصه الطبيعية، ولا يوجد أي بيانات تدل على مصدره، وتقدر الكمية بـ10 براميل، وزن البرميل 100 كيلو، وضبط 30 شيكارة ملح طعام متحجر وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، وجرى سحب عينات من المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة.

7 حالات عدم وجود شهادات صحية

وقادت المهندسة أمل فوزى، رئيس مدينة قها، حملة على الأسواق بالمدينة للرقابة على الأسعار ومتابعة السلع لدى تجار الجملة والتجزئة والمجمدات واللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن تحرير 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية.