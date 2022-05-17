أمين عام الفتوى: منصة «برو» تحارب الفكر المتطرف في أوروبا

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أعلن تدشين منصة «فتوى برو»، خلال كلمته أمام مجلس العموم البريطاني واللوردات، مبينا أن المنصة تتضمن اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية، للإجابة على أسئلة المسلمين في الدول الغربية، من خلال رؤية وسطية، بعيدا عن الأفكار التي تنشرها الجماعات المتطرفة.

هدف تجفيف منابع التطرف

أضاف «عمران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن إعلان دار الإفتاء ذلك في مجلس اللوردات، يؤكد وسطية دار الإفتاء، والعمل على توصيل رسالة الوسطية التي يقدمها الإسلام، لافتا إلى أن ذلك يهدف لتجفيف منابع التطرف، التي استخدمها المتطرفون الفترة الماضية، بجانب جهود الأمانة العامة للإفتاء في العالم.

جهود المفتي في هذه الزيارة المهمة

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زيارة المفتي، تتضمن زيارة أماكن بحثية ومساجد، تساعد على مواجهة التطرف والتشدد في هذه الدول، موضحا أنه جرى نشر ردود الأفعال حول كلمة المفتي على صفحة دار الإفتاء، وبعض وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه على هامش هذه الزيارة سيتم الإلتقاء بالجاليات المسلمة في المملكة المتحدة.

سبب اختيار فتوى برو

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه تم اختيار كلمة فتوى برو لإنتشار مصطلح برو لجمهور المتلقين المتمثل في المسلمين في الدول الأوروبية والغربية.