محمد إمام يهنئ والده بعيد ميلاده.. والفنانون يتفاعلون معه برسائل مؤثرة

يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 82 حيث إنه من مواليد عام 1940، وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئته بكلمات يملأها الحب والود من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عادل إمام ينشر فيديو لوالده

وحرص محمد عادل إمام على تهنئة والده على طريقته الخاصة؛ حيث شارك الجمهور بفيديو يتضمن عددا من المشاهد التي قدمها الزعيم في أعماله الفنية خلال رحلته الطويلة، وعلق عليه: «عيد ميلاد الزعيم».

وبمجرد نشر محمد عادل إمام هذا الفيديو، انهالت التعليقات عليه، وكان أولها تعليق الفنان محمد عبد الرحمن توتا، الذي حرص على تهنئة الزعيم، كاتبا: «الزعيييييم»، وأرفق ذلك بعدد من القلوب.

وهناك أيضا الشيف علاء الشربيني الذي حرص على التعبير عن إعجابه بالفيديو من خلال وضعه عددا من القلوب في تعليق على المنشور.

الفنانون يهنئون عادل إمام بعيد ميلاده

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين على مدار اليوم حرصوا على تهنئة الزعيم عادل إمام بيوم ميلاده، وكان من بينهم الفنانة إسعاد يونس التي كتبت منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وقالت فيه: «كل سنة وأنت طيب ومالي علينا الدنيا ومنورها يا زعيم».

كما هنأت الفنانة رغدة الزعيم عبر صفحتها الخاصة، قائلة: «لا أحد يشبهك في فتح شهية القلوب لضحكة صافية، نفتقدها بشدة في أحلك أوقات ضيقنا يا إمام الفن وبدر السعادة، على قول الشاعر: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر كل سنة وأنت طيب».