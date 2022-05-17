عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ82 في أجواء عائلية

احتفل الزعيم عادل إمام منذ قليل بعيد ميلاده الـ82 في حفل عائلي صغير، اقتصر على الأسرة فقط.

احتفال أسرة عادل إمام بعيد ميلاد الزعيم

وقال عصام إمام، شقيق الزعيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه ذهب إلى شقيقه منذ قليل، واحتفل معه في وجود رامي ومحمد إمام وكذلك أحفاده بعيد ميلاده الـ82، وذلك بتورتة خاصة له.

عادل إمام سعيد بتهاني محبيه

وكشف شقيق الزعيم عادل إمام، عن أنه كان بصحة جيدة، وسعيد للغاية بهذا الاحتفال والتهاني التي تلقاها من محبيه بمناسبة عيد ميلاده.