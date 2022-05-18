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وفاة طفلين وإصابة آخر أولاد عمومة إثر تعرضهم للغرق في ترعة بالصف

كتب:

جيهان عبد العزيز
01:27 ص | الأربعاء 18 مايو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

توفي طفلان وأصيب آخر أولاد عمومة إثر تعرضهم للغرق في الصف، اليوم.

ورد بلاغ من مستشفى الصف بوصول 3 أطفال أعمارهم ( 9 ، 11 ، 11) اثنان منهم أولاد عمومة متوفيان والثالث في حالة إعياء إثر تعرضهم للغرق في ترعة بالقرية سكنهم عرب العيايدة.

تم التقابل مع (والد أحدهم وعم الثاني) وعم الثالث قرروا أنهم كانوا يقومون بالاستحمام في ترعة القرية سكنهم وجرفهم التيار وتمكنوا من انتشالهم وتوفي 2 منهم.

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بقلم جيهان عبد العزيز