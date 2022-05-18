السيسي يوجّه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، والوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا.

الوضع الوبائي لكورونا في مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الدكتور محمد عوض تاج الدين، عرض في هذا الإطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأنّ معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

ووجّه الرئيس السيسي، بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين، عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.

المبادرات الصحية القومية

وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية، اطلع الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجّها بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

وتابع الرئيس سير العمل بمبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات، ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد، وجهود الوقاية من شلل الأطفال، موجّها بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي الأطفال حديثي الولادة، للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه.

تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الدكتور محمد عوض تاج الدين عرض مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، ووجّه باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء، وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار، خاصة الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية، وصناعة المواد الخام.