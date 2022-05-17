رئيس أساقفة الإسكندرية: اهتمام «السيسي» بالمواطنة أسهم في توطيد علاقة الكنائس بالدولة

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن وفد رؤساء الطوائف المسيحية المشاركة باجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي تستضيفه الكنيسة القبطية هذا العام بدير الأنبا بيشوي.

فوزي: السيسي أبدى اهتمامه بأهمية العمل الثقافي

وقال رئيس الأساقفة في بيان له، إن رئيس الجمهورية رحب بالوفد الذي يمثل كافة الطوائف المسيحية في المنطقة العربية ترحيبًا بالغًا، معربًا عن سعادته بالتنوع الديني في المنطقة كقيادة سياسية ترعى هذا التنوع وتحرص على السلام الاجتماعي.

وأوضح رئيس الأساقفة إن الرئيس السيسي أبدى اهتمامه البالغ بأهمية العمل الثقافي ونشر قيم التنوع والمواطنة والسلام الاجتماعي في اللقاء، مؤكدًا أن الرئيس يفعل ما يقول ويقول ما يفعل بالشكل الذي أسهم في توطيد علاقة الكنائس بالدولة المصرية في السنوات الماضية بشكل غير مسبوق.

افتتاح اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط أمس

كان قداسة البابا تواضروس قد افتتح أمس اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط بالترحيب بالطوائف المسيحية المشاركة من كافة أنحاء المنطقة.

وفي سياق منفصل، نظمت الكنيسة الإنجيلية بمصر أعمال الجمعيّة العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة، في مركز لوغوس البابويّ في وادي النطرون في مصر.

وقال البابا تواضروس الثاني خلال الجلسة: «نستنكر يوما بعد يوم الحروب والاضطهادات والإرهاب، ونتساءل كمسيحيّين، الخصومات من أين تأتي؟ تلك التي تأتي من النفس البشرية الطامعة، تلك الاطماع التي جعلتها تقع فريسة الطمع والحسد».