علي جمعة يوضح معنى إنفاق العفو في القرآن: «خد اللي أنت عايزه وانفق الزيادة»

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، تفسير قول الله تعالى «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ»، كما بين معنى العفو في الآية، جاء ذلك ردا على سؤال عرضه أحد المتابعين، يقول فيه: ما معنى العفو في قول الله تعالى «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ».

معنى «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ»

أوضح علي جمعة، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العفو في قوله تعالى «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» يقصد به الزيادة، والفضل، ويعني ذلك ما زاد عن احتياجات الشخص الأساسية، بعد أن يكفي المأكل والمشرب والعلاج وغيرها من الاحتياجات الأساسية، فما يزيد عن هذه الاحتياجات الأساسية يجوز للشخص أن ينفق منه.

معنى العفو

أضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الفعل عفى من أفعال الإضاض، وتعني الإزالة التامة أو الترك التام، فالترك التام يأتي في الآية، حيث إن هذا المال مدخر، لا يقترب الشخص منه لأنه خارج الضرورات والاحتياجات، فيسمى عفو، ويعني أنه متروك ترك تام، فيجوز الإنفاق منه.

معنى إنفاق العفو

وأشار «جمعة»، إلى أن المال الزائد الذي يطلق عليه عفو، على الشخص أن ينفق منه ولا يكنزه، ومعنى قوله تعالى «قل العفو»: أن الله تعالى لا يكلف نفس فوق طاقتها، فيأخذ ما يريد كيف ما يرد، والعفو أي المال الزائد ينفق منه.