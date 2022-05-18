 هل يمكن الصلاة بآية واحدة بعد قراءة الفاتحة؟.. علي جمعة يجيب «فيديو»

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، حكم الصلاة بقراءة آية واحدة من القرآن الكريم بعد قراءة سورة الفاتحة في الركعة، جاء ذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردًا على سؤال طرحه أحد المتابعين يقول فيه: «هل ممكن أصلي بآية واحدة بعد الفاتحة؟»، وهو ما بينه «جمعة» خلال الفيديو.

حكم الصلاة بقراءة آية واحدة

وأكد الدكتور علي جمعة، أن الإمام الشافعي يقول إنه يجوز الصلاة بقراءة آية أو بعض آية بعد قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة، وبذلك يمكن قراءة سطر أو سطرين من آية الدين، وتصح الصلاة حسب ما قاله الشافعي.

الصلاة بقراءة آية واحدة بعد الفاتحة

وأضاف «جمعة»: «كان يوجد شخص زمان اسمه حب الرومان، وكان يصلي 100 ركعة في صلاة الضحى، فكان يقرأ الفاتحة وبعدها يقرأ آية «مدهامتان» من سورة الرحمن، وهذا صلاته صحيحه، لأن الإمام الشافعي قال ذلك، وكان حب الرومان يقرأ قول الله تعالى «إنا أعطيناك الكوثر» فقط ويركع، وكان يصلي بآية واحدة من سورة الكوثر في الركعة، فكان يصلي الـ100 ركعة كل ركعة بآية واحدة».

حكم الذكر بكلمة: آه

وكان علي جمعة قد بين في وقت سابق أنه يجوز الذكر بقول «آه»، مؤكدًا أنه ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذلك لقوله تعالى «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ»، وقال الإمام المدني أن الآية جاءت: من كثرة قول «آه».

وأكد «جمعة»، أن لفظ الجلالة غير مشتق وهو مما علمه الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم عليه السلام، في قوله تعالى «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ»، فالله علم آدم أنه جل جلاله اسمه الله، فهو اسمًا فريدًا علمه الله لسيدنا آدم، وغير مشتق موضوع للذات العلية.