عاجل.. «الطرق الصوفية» تعقد انتخابات المجلس 5 يونيو المقبل

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبي، عقد انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية الأحد الموافق الخامس من يونيو المقبل 2022، بمقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة، وفقا لنص القانون 118 لسنة 1976، صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، إذ أخطرت محافظة القاهرة المشيخة العامة بتحديد موعد الانتخابات.

وأضاف «قنديل»، أن رئيس المجلس الأعلى الدكتور القصبي أكد أن المجلس هيئة لها شخصية معنوية مستقلة، وأغراضها دينية وروحية وثقافية ووطنية، وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم، وتعتبر أموال المجلس أموال عامة ومقرها محافظة القاهرة.

المجلس الأعلى يتكون من رئيس و10 أعضاء

أوضح «القصبي»، أن المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيسا و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين، بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر، وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف، وممثل الداخلية يختاره ممثل الداخلية، وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة، وممثل وزارة الحكم المحلي، يختاره وزير التنمية المحلية.

18 مرشحا يتنافسون

وتابع: وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يعتبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين، إذ تقدم للانتخابات 18 مرشحا، ويجرى الانتخاب على 10 أعضاء مجلس أعلى للطرق، إذ يبلغ عدد مشايخ الطرق 72 شيخ طريقة.