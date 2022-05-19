الملك عبد الله: الأمير حمزة شكك في مهنية جيشنا وتعامل بفوقية مع رؤسائه

كشف الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، في رسالة وجهها للأردنيين، خلفيات وأسباب قراره بتقييد اتصالات الأميرة حمزة وإقامته وتحركاته، مشيرا إلى أنه حاول دعم مسيرته المهنية في القوات المسلحة الأردنية إلا أنه شكك في مهنيتها وتعامل بفوقية مع رؤسائه، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

الملك عبد الله: الأمير حمزة استمر في تصرفاته المسيئة لي ولتاريخ أسرته

وقال العاهل الأردني: كنت آمل أن يقتنع الأمير حمزة بما أنعم الله عليه من مكانة ومساحة لخدمة وطننا وشعبنا العزيزين، إلا أنه استمر في تصرفاته المسيئة لي ولتاريخ أسرته ومؤسسات الدولة التي تقدم كل أشكال الدعم والعون له ولغيره.

وبالرّغم من ذلك، اخترت أن أغض النّظر عله يخرج من الحالة التي وضع نفسه فيها؛ فهو أخي في كل حين. لكنه فضل على الدوام أن يعامل الجميع من حوله بشك وجفاء، مواصلاً دوره في إثارة المتاعب لبلدنا، ومبررا عجزه عن خدمة وطننا وتقديم الحلول الواقعية لما نواجه من تحديات، بأنه محارَب ومستهدف.

الملك عبد الله: الأمير حمزة تعامل بفوقية مع رؤسائه في القوات المسلحة

وأضاف العاهل الأردني: «سعيت إلى دعم مسيرته المهنيّة في القوات المسلحة، آملا أن يحيي فيه صبر رفاق السلاح وتضحياتهم الإرادة والعزم، ويخرجوه مما كان يغرق فيه من مشاعر سلبية. لكن الأمل خاب، فعلى مدى سنوات عمله في قواتنا المسلحة الباسلة، مدرسة الرّجولة والشّرف، كنت أتلقّى الشّكاوى من قيادات نشامى جيشنا العربيّ ومن زملائه حول الفوقيّة التي كان يتعامل فيها مع رؤسائه، ومحاولاته زرع الشّك في مهنيّة قواتنا المسلحة وحرفيّتها».

الملك عبد الله: حمزة لم يأت لي يوما بحل أو اقتراح عملي للتّعامل مع المشاكل

وأضاف: «حاولت، وحاول أفراد أسرتنا، مساعدته على كسر قيد الهواجس التي كبّل نفسه بها، ليكون فردا فاعلا من أفراد أسرتنا في خدمة الأردن والأردنيين، وعرضت عليه مهمات وأدوارا عديدة لخدمة الوطن، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك. لم يقدّم يوما إلا التذمّر والشعارات المستهلكة، ولم يأت لي يوما بحل أو اقتراح عمليّ للتّعامل مع أي من المشاكل التي تواجه وطننا العزيز، وكان الاقتراح الوحيد الذي قدمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته، متجاهلا عدم منطقية اقتراحه، وتناقضه مع منظومة عمل قواتنا المسلّحة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية».