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العاهل الأردني يقرر تقييد إقامة وتحركات الأمير حمزة: تجاوز حدوده

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شيماء عادل
04:00 م | الخميس 19 مايو 2022
الأمير حمزة

الأمير حمزة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنّ شقيقه الأمير حمزة تجاوز حدوده، عندما أرسل رسائل مصورة للإعلام الخارجي، موضحا أنّه مارس أقصى درجات التسامح مع أخيه، والتمس له الأعذار على أمل أنّه سينضج يوما، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الأمير حمزة انقلب على تعهداته

وأضاف العاهل الأردني، أنّ أخاه حمزة قدّم مصالحه على مصالح الوطن ويعيش في ضيق هواجسه، وأنّ أفراد الأسرة الملكية الهاشمية أدركت أنّ الأمير حمزة انقلب على تعهداته وتصرفاته، التي تستهدف بث القلاقل.

وأعلن العاهل الأردني أنّ الإرادة الملكية السامية اليوم الخميس، قررت بالموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة في الأردن، تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، وذلك لضمان عدم تكرار تصرفاته غير المسؤولة.

مصالح الشعب الأردني أكبر من أي فرد

وأكد الملك عبدالله الثاني، أنّ الأسرة ستوفر للأمير حمزة ما يحتاجه للعيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن، موضحا أنّ مصالح الشعب الأردني أكبر من أي فرد، وأنّه لن يرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئا لبلده.

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