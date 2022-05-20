المخرج محمد قبلاوي ضمن 101 شخصية مؤثرة في السينما العربية لعام 2022

اختارت مجلة السينما العربية الصادرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الذي يقام حاليا في فرنسا، المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان «مالمو»، للسينما العربية كأحد الشخصيات المؤثرة في السينما العربية.

محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية

وصنفت المجلة «قبلاوي»، ضمن نخبة هامة من الفنانين والمؤثرين في صناعة السينما العربية لعام 2022.

كان مهرجان مالمو كرم عدد كبير من الفنانين في دورته الأخيرة التي اقيمت مع بداية الشهر الجاري، وحصل محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو عن فيلم أبو صدام للمخرجة نادين خان، وبمجرد الإعلان صفق له جميع الحضور بقاعة الختام، وفيلم أبو صدام تدور أحداثه في يوم واحد حول سائق تريلا والصبي الذي يعمل معه وكواليس يوم سائق التريلا بالإضافة إلى تعرضهم لأحد المواقف الغريبة في منتصف الرحلة.

محمد ممدوح أحسن ممثل في مهرجان مالمو

كما حصل فيلم «الحارة»، للفنان منذر رياحنة على جائزة الجمهور، ونال الفيلم القصير «ليل»، للمخرج أحمد صالح تنويه خاص من المهرجان بينما نال تنويه خاص أيضًا المخرج مجيد الرمايحي، فيما نال جائزة لجنة التحكيم الفيلم القصير شيطانة للمخرج أمل قلياتي.

وحصل الفيلم التسجيلي «من القاهرة»، على جائزة لجنة التحكيم، والفيلم من إخراج هالة جلال، وإنتاج مصر، ومدته 64 دقيقة، تدور أحداث الفيلم في القاهرة، حيث تتبع المخرجة فتاتين تعيشان في العاصمة الملوثة بالقسوة والنفور والتحرش، والاستعداد لقبول المرأة فقط في وضع المفعول به، وسبق وفاز فيلم «من القاهرة»، على جائزة أحسن فيلم غير روائي بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الــ44.