جمال سليمان ومحمد ممدوح أبرز الحاضرين بمهرجان مالمو للسينما العربية

شهد اليوم حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ12، المقام في السويد خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2022، كما كشف المهرجان عن اختياره السينما السعودية لتكون ضيف شرف الدورة الحالية.

حضور مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ12

وكان من ضمن حضور المهرجان عدد كبير من النجوم المصريين والنجوم العرب، وأبرزهم الفنان السوري جمال سليمان، محمد ممدوح، شيري عادل، والفنان الأردني منذر رياحنة، وهشام ماجد، نجلاء بدر، أحمد فتحي، صبا مبارك، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمخرج هاني لاشين، وأحمد مجدي، وجورج خباز، وغيرهم من الفنانين.

وخلال حفل افتتاح المهرجان في دورته الـ12، قال رئيس المهرجان محمد قبلاوي، إنه سعيد وممتن بعودة مهرجان مالمو للسينما العربية بعد أن كان أونلاين الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المهرجان يعرض خلال أيامه المقبلة 65 فيلما، وسوف يستمر في تقديم صناعة مالمو التي تجمع بين صناع السينما في دول العالم العربي.

عروض برنامج ليالي عربية

ويقدم المهرجان خلال برنامج ليالي عربية، 3 أفلام إنتاج مصري، وهي فيلم «برا المنهج» بطولة الفنان ماجد الكدواني وإخراج عمرو سلامة، وفيلم النهاردة يوم جميل إخراج نيفين شلبي، و2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي، بالإضافة إلى عرض الفيلم السعودي «قوارير»، إخراج نوره المولد، ورُبى خفاجي ونور الأمير، ورغيد النهدي وفاطمة الحازمي.

أبطال فيلم برا المنهج

فيلم برا المنهج شارك في بطولته بجوار ماجد الكدواني: أسماء أبو اليزيد، روبي، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.