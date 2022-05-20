إمام أقدم مسجد بإنجلترا لـ«المفتي»: 300 شخص اعتنقوا الإسلام على يدي

قال الإمام محمد سعيد هاشمي، إمام مسجد شاه جهان، أقدم مسجد في إنجلترا، إن 300 شخص اعتنقوا الإسلام على يديه، جاء ذلك خلال حواره مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، رصدها برنامج «نظرة» المعروض على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، الذي دشن تغطية خاصة لزيارة المفتي إلى لندن.

12 ألف مسلم يعيشون حول المسجد

أضاف محمد سعيد هامشي، أن شاه جهان شارك في بناء أقدم مسجد في إنجلترا، وتبرع بـ5 آلاف جنيه إسترليني، لافتا إلى أن المسجد تم تجديده في خمسينات القرن الماضي، موضحا أنه في البداية كان يعيش نحو 50 مسلما حول المسجد، لكن الآن، ارتفع العدد إلى ما يقرب من 12 ألف مسلم، يعيشون في هذه المنطقة ببريطانيا.

وأشار "هاشمي" إلى أن المسجد تقام به جميع الصلوات، بالإضافة إلى صلاة الجمعة، وتقام فيه بعض الفاعليات الدينية، كما أن هناك مدرس تعليمي ملحق بالمسجد، يتعلم منه الأطفال القرآن الكريم.

رسالة المفتي عن المرأة ستزيدها قوة

عبرت كوثر هاشمي زوجة إمام أقدم مسجد بإنجلترا، عن امتنانها لزيارة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إلى بريطانيا، التي تعد بمثابة فخر كبير، ورسالة مهمة للعالم.

وتابعت: «نحن بحاجة إلى زيادة الوعي حول العالم بعدم اضطهاد المرأة، ونفي ما يقوله الآخرين عن اضطهاد النساء في الإسلام»، مشيرة إلى أنها تقدر زيارة الدكتور شوقي علام إلى بريطانيا، وتتمنى أن يكون لها مردودًا قويًا، وأن يسمع الناس عنها.

واختتمت كوثر هاشمي بأن رسالة مفتي الجمهورية عن المرأة، ستعطي المزيد من القوة للنساء، وستعرف المجتمعات غير المسلمة أهمية الدور الذي يقوم به الشيوخ.